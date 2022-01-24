Hayatını geriye saran adam: Öğretmenleri kandırıp...

İskoçya’da Brian MacKinnon isimli adamın tek hayali Glasgow Üniversitesi’nde tıp okuyup doktor olmaktı. Ama aksilikler peşini bırakmadı. Hastalanınca sınavlardan kalmaya başladı. Okulu bırakması gerekti. Annesini küçük yaşta trafik kazasında kaybedince babasının büyükannesinin yanına yolladığı Brian, 1993’te babasını da kaybedince sıradışı bir plan yaptı. Bu kez Dundee Üniversitesi’nde tıp okumayı hedefledi. Bunun için 1970’lerde gittiği liseye 32 yaşında yeniden döndü. Kanada göçmeni Brandon Lee olduğunu söyledi.

İKİ YILLIK SERÜVEN

Kilo verdi, aksanlı konuşmayı öğrendi. 15 yaşında olduğunu söyleyerek başladığı okulda kimse ondan şüphelenmedi. Hem sınıfın en başarılı öğrencisiydi hem de yardımsever ve sosyaldi. Arkadaşları arasında popülerdi. Bazen onu otomobil kullanırken görenler şaşırıyordu. Çünkü Kanada’da 16 yaşından küçüklere ehliyet verilmediğini biliyorlardı. Yine de tuhaflık sezmiyorlardı. Ta ki eski okul arkadaşlarıyla bir tatile gidene kadar. Burada iki pasaport taşıdığını fark edenler dönüşte okula ihbar telefonu açtı. Brian için iki yıllık serüvenin sonu gelmişti.

HAYATI FİLM OLDU

Okul soruşturma başlattı. Ama sanılanın aksine arkadaşları Brian’a sahip çıktı. Hayalini gerçekleştirmesi için okulda kalmasını istediler. 1995’te bu hikaye o kadar büyüdü ki ülke sınırlarını aştı. Brian bir kez daha umutlarına veda etmek zorunda kaldı. Notları yeterli olsa da Dundee Üniversitesi onu kabul etmedi. Gözlerden uzaklaşan Brian’ın hikayesini sınıf arkadaşı Jono McLeod filme dönüştürdü. Brian’ı Alan Cumming’in canlandırdığı biyografi filmi ‘My Old School’ bu hafta Sundance Film Festivali’nde gösterime girdi. Brian, filme sadece sesiyle katıldı.

Brian MacKinnon, bugün 58 yaşında. Filmde Brian’ı Alan Cumming oynuyor.



