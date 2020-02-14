Dünya Hayatını kaybedenlerin sayısı bin 300'ü geçti

Hayatını kaybedenlerin sayısı bin 300'ü geçti

Dünya

Hayatını kaybedenlerin sayısı bin 300'ü geçti

Çin’de son 24 saatte 121 kişinin daha yaşamını yitirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle can kaybı 1381’e, virüsten etkilenenlerin sayısı ise 63 bin 851'e yükseldi.

14 Şubat 2020, Cuma 09:39 Son Güncelleme:
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Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle can kaybı 1381’e, virüsten etkilenenlerin sayısı 63 bin 851'e yükseldi. Ülkede toplam Kovid-19 tespit edilen vaka sayısı 63 bin 851’e ulaştı.

Müşahede altına alınan kişilerin sayısı ise 177 bin 974 olarak açıklanırken, ülkede bugüne kadar Kovid-19’dan taburcu edilenlerin sayısı da 6 bin 723 oldu.

Ayrıca vaka sayısı Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 53'e çıkarken, Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 olarak belirtildi.

AA

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