Hayatını kaybedenlerin sayısı bin 300'ü geçti
Çin’de son 24 saatte 121 kişinin daha yaşamını yitirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle can kaybı 1381’e, virüsten etkilenenlerin sayısı ise 63 bin 851'e yükseldi.
14 Şubat 2020, Cuma 09:39 Son Güncelleme:
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Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle can kaybı 1381’e, virüsten etkilenenlerin sayısı 63 bin 851'e yükseldi. Ülkede toplam Kovid-19 tespit edilen vaka sayısı 63 bin 851’e ulaştı.
Müşahede altına alınan kişilerin sayısı ise 177 bin 974 olarak açıklanırken, ülkede bugüne kadar Kovid-19’dan taburcu edilenlerin sayısı da 6 bin 723 oldu.
Ayrıca vaka sayısı Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 53'e çıkarken, Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 olarak belirtildi.
AA
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