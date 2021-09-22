Hayatlarında ilk kez sinemaya gittiler... 'Hiç bu kadar eğlenmedik'

Silvan Belediyesi, pandemi sürecince sinemaya gitmeyen çocukların eğlenceli zaman geçirmesi için açık hava sineması projesini hayata geçirdi. Bu bağlamda kırsal mahallelere giden belediye ekipleri, köy meydanlarında kurdukları dev ekranda çizgi film gösteriyor. Ekiplerin son durağı 230 haneli Boyunlu köyüydü. Meydana dev ekran ve sandalyeler kuruldu. Kimi anne ve babasıyla evlerinin damından, kimi balkondan filmi izledi.

'İLK KEZ SİNEMAYA GİTTİM'

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk, şu ana kadar 10 köyde etkinlik düzenlediklerini ve 2 bin 500 çocuğun katıldığını belirterek “Gelecek yıl müzik gösterileri, şiir dinletileri, tiyatro etkinlikleri de yapacağız. Ailelerden çok talep var” diye konuştu. Film izleyen 14 yaşındaki Salih Sımpil ise “Bugüne kadar hiç sinemaya gitmedim, nasıl olduğunu da bilmiyordum. Köyümüze sinema geldi, çok sevindik” dedi.

'HİÇ BU KADAR EĞLENMEDİK'

Çocuklar portatif sandalyelere kuruldu, neşe içinde filmi izledi. Film bitince de "Hiç bu kadar eğlenmedik" dediler. Sinemanın dışında oyun parkının da kurulduğu meydanda, çocuklara film arasında patlamış mısır, cips ve içecek ikram ediliyor.