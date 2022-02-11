Haydar Dümen, 25 yıllık kamu görevinin ardından yazın hayatına ağırlık verdi ve köşe yazarlığı sırasında kendisine gelen cinsel hayatla ilgili sorulara verdiği esprili cevaplarla büyük bir okuyucu kitlesine sahip oldu. 1993 yılında Gül Dümen ile evlenen Haydar Dümen, 10 Şubat Perşembe gecesi hayata gözlerini yumdu.

HAYDAR DÜMEN KAÇ YAŞINDAYDI, NEDEN ÖLDÜ?

1931 yılında dünyaya gelen Haydar Dümen, 90 yaşındayken hayatını kaybetti. Türkiye’nin en renkli doktoru olarak tanınan ünlü isim, 31 Ocak’tan bu yana Covid tedavisi görüyordu.

Yapılan açıklamada Haydar Dümen’in 10 Şubat Perşembe akşamı koronavirüse bağlı kalp durması sonucunda hayatını kaybettiği belirtildi.

HAYDAR DÜMEN’İN EŞİ GÜL DÜMEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Mersin’de dünyaya gelen ortaokul ve lise öğrenimini Mersin Anadolu Tevfik Sırrı Gür Lisesi’nde tamamladı. Ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu. Çift anadal yapan Gül Dümen, Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümünü de bitirdi. Üsküdar Üniversitesi’nde Klinik Psikolog olarak Yüksek Lisans yapan Dümen, çalışmalarını tez aşamasında sürdürmektedir.

1993 yılında kendisinden 32 yaş büyük Dr. Haydar Dümen ile dünya evine girdi. Nöroloji ve Psikiyatri Uzmanı olan eşi Dr. Haydar Dümen'in yanında hem eşinin yazı hayatında, kitaplarının hazırlanmasında, konferanslarında ve televizyon programları gibi sosyal ve kültürel alanlarda hem de hem muayenehanesine gelen hastaları kabulde hep eşinin yanında oldu.

HAYDAR DÜMEN KİMDİR?

1931 yılında Uşak'ın İkisaray köyünde dünyaya gelen Haydar Dümen, 1948 yılında liseden mezun oldu. Lisan eğitimini 1955 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamlayan ünlü isim, 1958'de nöropsikiyatri uzmanı oldu. 25 yıl kamuda çalıştıktan sonra emekli olan Haydar Dümen yazın çalışmalarına ağırlık verdi.

Uzun yıllar gazetelerde köşe yazarlığı yapan Haydar Dümen özellikle cinsel hayat konusundaki soruları kendine özgü mizah anlayışıyla verdiği cevaplarla geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.

Toplum içinde konuşulması tabu olan konulara değinen ve konuşmaktan çekinilen konulara aydınlık kazandıran Haydar Dümen yazıları ile birçok kişinin yaşamına da katkı sağladı.

29 Mart 2010 tarihinde İstanbul Cihangir’deki bürosu silahlı bir saldırgan tarafından basılan Haydar Dümen, silahın tutukluk yapması ve korumaların müdahalesi sayesinde saldırıdan kurtuldu.

Yaşamı boyunca 24 adet kitap kaleme alan Haydar Dümen’in, 1955 yılında evlendiği eşinden boşanması tam 35 yıl sürdü. Ayrı yaşayan çiftler için getirilen yasa değişikliği sayesine ancak 1990 yılında boşanabilen ünlü isim 1993 yılında Gül Dümen ile evlendi.