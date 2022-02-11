Haydar Dümen kimdir, nerelidir? Haydar Dümen’in mesleği neydi? İşte yaşamı ve kitapları
Psikiyatrist ve seksoloji uzmanı Haydar Dümen 11 Şubat Cuma günü hayata gözlerini yumdu. Uzun yıllardır Posta Gazetesi’nde yazılar kaleme alan ve kendisine yöneltilen sorulara verdiği esprili cevaplarla tanınan ünlü ismin vefatı pek çok kişiyi üzüntüye boğdu. Peki, Haydar Dümen kimdir, nerelidir? İşte yaşamı ve kitapları…
11 Şubat 2022, Cuma 13:33 Son Güncelleme:
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Haydar Dümen 90 yaşında hayata gözlerini yumdu. Haydar Dümen, 31 Ocak’tan bu yana covid tedavisi görüyordu. Türkiye’nin en renkli doktoru olarak görülen Haydar Dümen’in vefat haberinin ardından Haydar Dümen kimdir, nerelidir? Haydar Dümen’in mesleği neydi? Soruları da yoğunluk kazandı…
HAYDAR DÜMEN KİMDİR?
1931 yılında Uşak'ın İkisaray köyünde dünyaya gelen Haydar Dümen, 1948 yılında liseden mezun oldu. Lisan eğitimini 1955 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamlayan ünlü isim, 1958'de nöropsikiyatri uzmanı oldu. 25 yıl kamuda çalıştıktan sonra emekli olan Haydar Dümen yazın çalışmalarına ağırlık verdi.
Uzun yıllar gazetelerde köşe yazarlığı yapan Haydar Dümen özellikle cinsel hayat konusundaki soruları kendine özgü mizah anlayışıyla verdiği cevaplarla geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.
Toplum içinde konuşulması tabu olan konulara değinen ve konuşmaktan çekinilen konulara aydınlık kazandıran Haydar Dümen yazıları ile birçok kişinin yaşamına da katkı sağladı.
29 Mart 2010 tarihinde İstanbul Cihangir’deki bürosu silahlı bir saldırgan tarafından basılan Haydar Dümen, silahın tutukluk yapması ve korumaların müdahalesi sayesinde saldırıdan kurtuldu.
Yaşamı boyunca 24 adet kitap kaleme alan Haydar Dümen’in, 1955 yılında evlendiği eşinden boşanması tam 35 yıl sürdü. Ayrı yaşayan çiftler için getirilen yasa değişikliği sayesine ancak 1990 yılında boşanabilen ünlü isim 1992 yılında Gül Dümen ile evlendi.
Haydar Dümen mesleğinin yanı sıra hayvan sevgisi ile de tanınan bir isim haline gelmişti...
HAYDAR DÜMEN’İN KİTAPLARI
- Best of Haydar Dümen- 2010: Gülerek Öğrenelim
- Soğumayan Ölüler
- Nazik Adında Bir Kadın
- Sağlık Ve Beslenme
- Ölmüş Bir Hasta İle Söyleşi Ya Da Hekimler Üstüne
- Otuz Günde Oldu Bitti
- Cinsel Yaşam–1
- Cinsel Yaşam–2
- Cinsel Kültür
- Cinsel Sorunlarınız
- Cinsel Dünyamız
- Evlilik
- Gebelikten Korunma
- Soğumayan Ölüler
- Ölmüş Bir Hasta İle Söyleşi Ya Da Hekimler Üstüne
- Otuz Günde Oldu Bitti (Sexodrama)
- Gözlerinin Karası
- Merhaba Yurttaş
- Anahtar Kilide Uymadı(Tiyatro Oyunu)
- Cennet Şeytana Kaldı(Tiyatro Oyunu)
- Üç Ressam
- Sağlık Ve Yaşam
- Çocuğun Cinsel Eğitimi
- Evet