Haydar Dümen 90 yaşında hayata gözlerini yumdu. Haydar Dümen, 31 Ocak’tan bu yana covid tedavisi görüyordu. Türkiye’nin en renkli doktoru olarak görülen Haydar Dümen’in vefat haberinin ardından Haydar Dümen kimdir, nerelidir? Haydar Dümen’in mesleği neydi? Soruları da yoğunluk kazandı…

HAYDAR DÜMEN KİMDİR?

1931 yılında Uşak'ın İkisaray köyünde dünyaya gelen Haydar Dümen, 1948 yılında liseden mezun oldu. Lisan eğitimini 1955 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamlayan ünlü isim, 1958'de nöropsikiyatri uzmanı oldu. 25 yıl kamuda çalıştıktan sonra emekli olan Haydar Dümen yazın çalışmalarına ağırlık verdi.

Uzun yıllar gazetelerde köşe yazarlığı yapan Haydar Dümen özellikle cinsel hayat konusundaki soruları kendine özgü mizah anlayışıyla verdiği cevaplarla geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.

Toplum içinde konuşulması tabu olan konulara değinen ve konuşmaktan çekinilen konulara aydınlık kazandıran Haydar Dümen yazıları ile birçok kişinin yaşamına da katkı sağladı.

29 Mart 2010 tarihinde İstanbul Cihangir’deki bürosu silahlı bir saldırgan tarafından basılan Haydar Dümen, silahın tutukluk yapması ve korumaların müdahalesi sayesinde saldırıdan kurtuldu.

Yaşamı boyunca 24 adet kitap kaleme alan Haydar Dümen’in, 1955 yılında evlendiği eşinden boşanması tam 35 yıl sürdü. Ayrı yaşayan çiftler için getirilen yasa değişikliği sayesine ancak 1990 yılında boşanabilen ünlü isim 1992 yılında Gül Dümen ile evlendi.

Haydar Dümen mesleğinin yanı sıra hayvan sevgisi ile de tanınan bir isim haline gelmişti...









HAYDAR DÜMEN’İN KİTAPLARI