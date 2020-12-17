Diğer Sporlar Haydar Yavuz, Dünya ikincisi oldu

Haydar Yavuz, Dünya ikincisi oldu

Diğer Sporlar

Haydar Yavuz, Dünya ikincisi oldu

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da devam eden Bireysel Güreş Dünya Şampiyonası’nda Haydar Yavuz gümüş madalya kazanırken, Fazlı Eryılmaz ve Erhan Yaylacı ise bronz madalyanın sahibi oldu.

17 Aralık 2020, Perşembe 23:57 Son Güncelleme:
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Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Bireysel Güreş Dünya Kupası’nda milli oyuncular, madalyaları toplamaya devam ediyor. Erkekler serbest stil 70 kiloda Haydar Yavuz, altın madalya maçında Polonyalı Gadzhiev’le karşılaştı. Yavuz, müsabakada 3-0 gerideyken bitime 2 dakika kala sakatlık geçirdi. Güreşe devam eden Haydar Yavuz, son 27 saniye kala 5-0 gerideyken karşılaşmayı tamamlayamadı ve böylece gümüş madalyanın sahibi oldu.

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Eryılmaz ve Yaylacı’dan bronz

Serbest stil 74 kiloda milli güreşçi Fazlı Eryılmaz, Dünya Kupası’nda Belarusu rakibi Azamat Nurykauk’u 7-2 yenerek bronz madalyayı boynuna takarken, serbest stil 92 kiloda Erhan Yaylacı ise Azerbaycanlı Gadzhimurad Magomedsaidov’u 4-2 mağlup ederek Dünya üçüncüsü oldu.

İHA

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