Haydi çocuklar mutfağa: Besleyici fırın makarna

MALZEMELER

500 gram makarna 250 gram kıyma 1 orta boy soğan 2 orta boy kabak 1 büyük boy havuç 2 çorba kaşığı zeytinyağı 2 diş sarımsak Tuz, karabiber, kimyon (1’er çay kaşığı yeterli olacaktır.)

Sosu için:

1 çorba kaşığı tereyağı 2 çorba kaşığı un 400 ml. süt Tuz, karabiber (1’er çay kaşığı yeterli olacaktır.) 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

NASIL YAPILIR?

Öncelikle iç malzemeyi hazırlayın. Zeytinyağında yemeklik doğradığınız soğanları pişirin ve kıymayı ekleyin. Kıyma piştikten sonra önce havucu, sonra kabak ve baharatları ilave edip iç malzeme suyunu çekinceye kadar kısık ateşte pişirin. İç malzeme hazırlandıktan sonra makarnanızı haşlayın. Makarna haşlanırken bir yandan da sosunuzu hazırlayın. Tereyağını bir tencerede erittikten sonra unu ilave edip rengi biraz değişinceye kadar pişirin. Sonrasında yavaş yavaş sütü ve baharatları ekleyin. Koyulaştığında sosunuz hazır olmuş olacak. Sosla haşlayıp süzdüğünüz makarnayı güzelce karıştırın. Bir fırın kabına önce makarnanın yarısını, sonra iç harcın tamamını ekleyin ve üstüne biraz kaşar peyniri serpiştirin. Kalan makarnayı ilave edip üzerini kaşar peyniriyle kaplayın. Önceden 200 dereceye ayarladığınız fırında peynir kızarıncaya kadar pişirin. Afiyet olsun!