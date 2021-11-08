Haydi çocuklar mutfağa: Sebzeli omlet dürüm

Çocuklar da tıpkı biz yetişkinler gibi aynı besinleri aynı şekilde tüketmekten sıkılabilir. Bu tarif hem oldukça besleyici, hem de çok lezzetli! Standart kahvaltıdan farklı görünmesi de eminim çocuğunuzun ilgisini çekecek.

MALZEMELER:

1 adet lavaş

1 adet yumurta

25-30 gram peynir (istediğiniz bir peynir, ben tulum peyniri kullandım)

1 dilim (10 gram) hindi füme k 1 adet kapya biber 1 adet çarliston biber 1 tatlı kaşığı zeytinyağı Çok az tuz, sumak, toz kırmızı biber ve karabiber

YAPILIŞI:

Bir tavada yıkayıp doğranan biberler zeytinyağı ile biraz pişirilir ve parçalara ayırdığınız hindi füme eklenir. Bir kapta yumurta, peynir ve baharatlar çırpılıp ilave edilir. Piştiğinde lavaşın içine eşit şekilde dağıtılıp dürüm haline getirilir. NOT: Besleyiciliği arttırmak için lavaş seçiminizi tam buğday lavaştan yana kullanabilir, omletinizi çeşitli sebzelerle zengin hale getire bilirsiniz.

Diyetisyen BURCU AKGÜL ŞEN