Bebeklik Haydi mutfağa: Rengarenk makarna tarifi

Haydi mutfağa: Rengarenk makarna tarifi

Bebeklik

Haydi mutfağa: Rengarenk makarna tarifi

Havuç ve kabağın en güzel hallerinden: Rengârenk makarna; bu makarnaya çocuklar bayılacak!

09 Eylül 2021, Perşembe 12:08 Son Güncelleme:
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MALZEMELER:

2 orta boy havuç 2 orta boy kabak 1 orta boy soğan 150 gram kıyma 4 çorba kaşığı zeytinyağı 1 tatlı kaşığı tereyağı 1 çorba kaşığı domates salçası 6 çorba kaşığı yoğurt 2 diş sarımsak 1 çay kaşığı tuz 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

NASIL YAPILIR?

 İlk olarak havuçları ve kabakları bir soyacak yardımıyla soyuyoruz. Kabuklarını soyduktan sonra yine soyacakla dikine olacak şekilde havuç ve kabaklar çok minik kalacak şekilde ince ince kesiyoruz. 4 çorba kaşığı zeytinyağında önce havuçları biraz çevirip sonrasında kabaklarla birlikte 1 çay kaşığı tuzu ilave edip pişiriyoruz. Ayrı bir tencerede tereyağı, soğan, salça ve kıymayla bir harç oluşturup pişiriyoruz. Sebzelerimiz ve kıymalı harcımız pişerken, sarımsak ve yoğurdu bir güzel çırpıyoruz. Servis için önce sebzemizi, sonra yoğurdumuzu kıymalı harcımızı koyuyoruz. Toz kırmızı biberle de süsledik mi rengârenk makarnamız hazır! Şimdiden afiyet olsun.

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