Haydi simetrisini yapalım! (Oyun)

MALZEMELER

Sayı çubukları, boş kâğıt, kalem. Yaş: 5-6+

NASIL OYNANIR? Boş bir kâğıdın tam ortasından kalemle çizgi çizin. Çizginin bir tarafına sayı çubuklarını kullanarak simetrisi olabilecek harflerin şeklini yapın. Ardından çocuğunuzdan şeklini yaptığınız harfin çizginin diğer tarafına yine sayı çubuklarını kullanarak o harfin simetrisini yapmasını isteyin. Harflerin simetrisini öğrenmek hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı!