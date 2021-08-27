Haydi simetrisini yapalım! (Oyun)
Simetri oyunları çocuklarda görsel algı gelişimden el-göz koordinasyonu gelişimine, estetik duygusuna kadar birçok alanı destekler. Bunlara ek olarak küçük kas gelişimi, nedensonuç ilişkisi kurabilme, analitik düşünme becerisi ve gözlem yapma becerisini de geliştirir.
27 Ağustos 2021, Cuma 12:49 Son Güncelleme:
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MALZEMELER
Sayı çubukları, boş kâğıt, kalem. Yaş: 5-6+
NASIL OYNANIR? Boş bir kâğıdın tam ortasından kalemle çizgi çizin. Çizginin bir tarafına sayı çubuklarını kullanarak simetrisi olabilecek harflerin şeklini yapın. Ardından çocuğunuzdan şeklini yaptığınız harfin çizginin diğer tarafına yine sayı çubuklarını kullanarak o harfin simetrisini yapmasını isteyin. Harflerin simetrisini öğrenmek hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı!