Hayır Oluversin Gari filminde, evlenmek için bir türlü engelle karşılaşan ancak sonunda muratlarına eren Güney ve Derya’nın hem çevresindekiler hem de öfkeleri nedeniyle boşanmaya doğru nasıl ilerlediklerini anlatıyor. İşte, Hayır Oluversin filminin konusu, oyuncuları ve çekim mekanları hakkında merak edilen detaylar…

HAYIR OLUVERSİN GARİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Hayır Oluversin Gari filmi, Aşk Oluversin Gari, Sağlık Oluversin Gari, Artık Oluversin Gari, İki Gönül Bir Oluversin Gari, Olmaz Oluversin Gari ve Hayır Oluversin Gari, filmleri gibi tarihi ve doğal güzellikleri açısından zengin olan Muğla’nın Milas ilçesinde çekildi…

HAYIR OLUVERSİN GARİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Öğrendiği gerçekler karşısında Derya Güney’den boşanmak ister ve boşanma dilekçesini Güney’e verir ancak genç adamın bunu imzalamaya niyeti yoktur. Aralarında çıkan tartışmanın ardından Güney, babasının Derya için bıraktığı mektup ve çanta dolusu parayı verir. Bunun üzerine daha da öfkelenen Derya, mektup ve çantayı almadan evden çıkar.

Derya ve Güney’in boşanacağını öğrenen Aliş ise bu haberi köy meydanında davul zurna ile duyurur. Her şeyi yanlış anlayan Sadri ise Derya’ya talip olur. Arazisinin sit alanı olmadığını öğrenince sevinen Sadri, kendi otelini kendi yapacağını söyler. Bunun için para aramaya başlar ve tesadüfen Derya’dan çanta içindeki paraları duyar ve eve giderek parayı alır.

Olayların ardından iyice gaza gelen Aliş, Derya’yı istemek için kendisine dünürcü aramaya başlar ancak kimse bu işe gönüllü olmayınca Aliş’in dünürcüsü mecburen Şişman olur.

Parayı ala Sadri, otelin projesini çizdirmeye başlar ve mimar arayışı içine girer. Asker arkadaşını araması sonucunda ise şirketin başarılı mimarı Burak’ı tavsiye eder. O taraflarda tatilde olan Burak, tarihî alanları duyar duymaz atlayıp, köye gelir.

Güney ile Derya'nın ayrılmasını isteyen Seda da Güney’i kandırır. Derya en son boşanmaktan vazgeçeceğini söylemeye giderken, Güney’in dilekçeyi imzaladığını görür.

Güney, otel olayına ve Burak ile ilgili sebeplerden dolayı Derya’yı kıskanmaya ve yanlış anlamaya başlamıştır. Seda, Burak'la plan yapar ve Derya ile konuşurken samimi fotolarını çeker sonrasında ise Güney’e gösterir. Derya o arada ayrılma işinden pişman olmaya başlamıştır. Aliş ve Sişman Derya’yı isteme provası yapacakken, Şişman zorla Ayşe ile Aliş’i sözlendirir. Derya tam Güney’e gidip pişman olacağını söyleyecekken Güney boşanma dilekçesini imzalayıp Derya’ya uzatır.

HAYIR OLUVERSİN GARİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Aslıhan Malbora

Birand Tunca

Halil İbrahim Kurum

Tuba Melis Türk

Kıvanç Baran Arslan

Ali Rıza Tanyeli

Tuğçe Karabayır

Selehattin Taşdöğen

Suat Sungur

Hilmi Erdem

Nilgün Karababa

Orçun Kaplan



