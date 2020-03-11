Hayko Cepkin 'Hayvaaağ1n' ile 2020’ye damga vuracak

Hayko Cepkin'in yeni single'ı 'Hayvaaağ1n' bugün yayınlandı.

Farklı, istikrarlı, tavrından, tarzından ve duruşundan asla taviz vermeyen, yenilenen, tekrara düşmeyen, vokal tekniğini müziğin tiyatro sahnesi gibi kullanan, sahnesini ve görselini hayretler içerisinde seyrettiren, sahne şovu dendiğinde akla ilk gelen, bu manada festivale paraşüt ile iniş yapıp dünyada bir ilke imza atıp şov olayını arşa taşıyan, yapmış olduğu konsept albümler ile proje vizyonuna öncü olan, tribute albümlerin aranılan müzisyeni, sosyal sorumluluk sahibi, hayvansever, Türkiye rekorlarına adını yazdırmış bir sporcu... yani çok yönlü bir müzisyen olan Hayko Cepkin'den yeni single geldi.

'Hayvaaağ1n' hem sözleri, hem müziği hem de klibi ile 2020’nin en çok konuşulan şarkılarından biri olmaya aday.

'Hayvaaağ1n' günümüz insanını eleştiren dili ve öznesi ile sert ve ritmik bir parça olarak ilerlerken Hayko Cepkin'in bizleri şaşırtıp bir anda şarkının formunu değiştirmekten çekinmediğini görebilirsiniz.

Groove ve sert bir akışın nasıl bir anda dingin bir sorgulamaya dönüştüğüne tanık olacaksınız.

Yine şaşıracaksınız ve yine kendiniz ile yüzleşeceksiniz.

‘Hayvaaağ1n'a çekilen klip, şarkının değişken ruhunu yansıtması açısından oldukça farklı fikirler ile dolu. Ekrana adeta bir tablo gibi yansıyacak görüntülerin, müziğin gücü ile birleşince ne kadar etkili olduğunu hep birlikte göreceğiz.