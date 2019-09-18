Hayko Cepkin ve Davut Güloğlu davasında karar

Şarkıcı Davut Güloğlu 2009’da katıldığı bir TV programında şarkıcı Hayko Cepkin için hakaret içeren açıklamalarda bulunmuştu. Hayko Cepkin’in şikayeti üzerine Davut Güloğlu, hakkında hakaret suçundan dava açıldı. Mahkeme Davut Güloğlu’nu suçlu buldu ancak cezasını 3 yıl erteledi.

15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından Yenikapı’da düzenlenen Demokrasi ve Şehitler Mitingi’ne şarkıcı Sıla katılmamış ve "Darbeye karşıyım ama Yenikapı’daki şova katılmayacağım" demişti.

Bunun üzerine Davut Güloğlu katıldığı bir televizyon programında, "S. olsun gitsin" ifadesini kullanmıştı. Sıla’nın şikayeti üzerine Davut Güloğlu "Alenen hakaret" suçundan 8 bin 500 TL adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Davut Güloğlu’nun Hayko Cepkin’e hakaret suçundan ertelenen cezasının bozulması için cezayı veren mahkemeye ihbarda bulundu.

3 YIL İÇİNDE BİR SUÇ İŞLEMEDİĞİ İÇİN DAVA DÜŞÜRÜLDÜ

İhbar üzerine, Davut Güloğlu ve Hayko Cepkin arasındaki hakaret dava dosyası yeniden açıldı. İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmaya Davut Güloğlu’nun avukatı katıldı. Avukatı, Davut Güloğlu’nun ertelenen 3 yıl içinde yeni bir suç işlemediğini, Sıla için verilen cezanın bu süreyi doldurmasının ardından aldığını ileri sürerek davanın düşmesi kararı verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Davut Güloğlu’nun ertelenen ceza süresinde suç işlemediğini tespit ederek basın yoluyla hakaret suçu ile ilgili davanın düşmesine karar verdi.

DHA





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