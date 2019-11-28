Damakta bıraktığı eşsiz lezzetle yiyenleri kendine hayran bırakan Hayrabolu tatlısı yapımı oldukça basit. Trakya'nın gözdesi olan Hayrabolu tatlısı tarifini arıyorsanız ve Hayrabolu tatlısı nasıl yapılır merak ediyorsanız haberimize bakın.

Hayrabolu tatlısı tarifi: Hayrabolu tatlısı nasıl yapılır?

Malzemeler

Yarım kilo tuzsuz peynir

- 3 yumurta

- 2 su bardağı un

- Yarım su bardağı irmik

- 1 çay kaşığı karbonat

- Yarım çay kaşığı kabartma tozu

Şerbeti için

- 4 su bardağı su

- 3 su bardağı şeker

- 3 damla limon suyu

Üzeri için

- Tahin

-Fıstık

-Hayra

Hayrabolu tatlısı yapılışı

İlk olarak kabımıza peynirimizi koyup çatalla iyice eziyoruz, ezilen peynirin üzerine yumurtaları kırıyoruz, ardından un, irmik, karbonat ve kabartma tozunu da ekleyip iyice yoğuruyoruz. Yağlı kağıt serili tepsiye yuvarlak şekil verip 150 derecelik önceden fansız fırına sürüyoruz. İyice kızarana kadar pişiriyoruz. Tencereye şerbet için su ve şekeri koyup kaynatıyoruz ,kısık ateşte kaynamaya başladıktan sonra 15 dakika kadar kısık ateşte pişince daha kıvamlı oluyor. Altını kapatmadan limonu sıkıyoruz ve pişen tatlımız ılık iken sıcak şerbetin içine atıyoruz ve şerbeti iyice içine çekene kadar bekletiyoruz. Servis aşamasında üzerine bolca tahin ve fındık parçaları ekleyebilirsiniz.

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