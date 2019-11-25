Hayranları Can Yaman'ın evinin önünde 7 saat beklediler
Can Yaman’ın, Bebek’te oturduğunu öğrenen, semtin ünlü restoranı Lucca’ya sıklıkla gittiğini duyan genç kızlar mekanın önünde nöbet tutmaya başladı.
Can Yaman’ı görebilmek için saat 18.00’de Bebek’e demir atan İsrailli, Arap ve Türk hayranları oyuncuyu tam 7 saat bekledi.
Herkesle fotoğraf çektirdi
Gece 01.00’de evine dönen Can Yaman kapısının önünde bekleyen kalabalığı görünce şaşırdı. Herkesle fotoğraf çektirdi.
Selfie rekoru kırdı
Oyuncu son 3 aydır Napoli, Roma, Atina, Cannes ve Malatya sokaklarında selfie rekoru kırdı.
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