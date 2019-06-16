Şu günlerde sevgilisinin Çeşme'deki Rise n Fall adlı plajında tatil yapan oyuncu zaman zaman sosyal medyada aşk fotoğrafları paylaşıyor.

Hayranları bu karelerin ardından ''Ne zaman evleneceksiniz?''diye soruyor.

'ENİŞTEYİ KAÇIRMA'

Takipçileri, oyuncuya evlenmesi için baskı yapıyor. Ezgi Mola'ya ''Çok yakışıyorsunuz. Enişteyi kaçırma, çok tatlı adam'' diyerek bir an önce evlenmesini istiyorlar.

Ezgi Mola daha önce ''Gidip de manyak birini seçecek değilim. Evleneceğim adamın can dostum Enis Arıkan'ı da sevmesi şart'' demişti.