Hayranları Fahriye Evcen için seferber oldu
34 yaşına giren eşi Fahriye Evcen'in doğum günü için hayranları harekete geçti. Evine hediyeler yağan sanatçı için sevenleri gökyüzündeki yıldıza ismini bile verdiler.
06 Haziran 2020, Cumartesi 18:25 Son Güncelleme:
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Önceki gün doğum gününü kutlayan Fahriye Evcen için hayranları seferber oldu. Ünlü oyuncunun adını gökyüzündeki bir yıldıza veren sevenleri, Evcen için UNICEF’e de yardımda bulunup 90 adet tetanoz aşısı bağışladı.
Çiçek, pasta ve hediyeler
Fahriye Evcen önceki gün 34 yaşına girdi. Burak Özçivit 6.5 yıllık aşkına evde sade bir kutlama yaptı. Sipariş ettiği pastanın üzerine eşi ve oğulları Karan’ın fotoğrafını koydurttu. “Ailece nice senelere. Seni seviyorum aşkım” mesajıyla sosyal medya hesabında yayınladı. Fahriye Evcen’in evine doğum günü nedeniyle çiçek, pasta ve hediyeler yağdı.