Hayranlarından Oğuzhan Uğur’a jest

35 yaşındaki YouTuber Oğuzhan Uğur, birçok YouTube kanalında içerikler hazırlıyor.

Aynı zamanda müzisyen olan genç isim, Twitter’da gündem oldu.

Yakışıklılık, güzellik elbette görecelidir ama hayranları #YakışıklıOğuzhanUğur tag’iyle övgüler yağdırdı.

Kimileri de Oğuzhan Uğur'un yakışıklı olmadığını savundu.

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Oğuzhan Uğur kimdir?

Oğuzhan Uğur, 29 Ocak 1984, Ankara doğumlu Türk müzisyen, film yönetmeni , senarist ve Youtuber'dır. Ankara'da dünyaya geldi. Üniversite öğrenciliği sırasında Mustafa Şevki Doğan ve Osman Sınav’ın yardımcılığını yaptı.

2011 yılında vizyona giren "Ağır Abi" isimli filmin yönetmenliğini ve senaristliğini yaptı. 2012 yılında "Çok şükür" isimli ilk albümü piyasaya çıktı. Ardından çeşitli single albümler ve şarkılarına çektiği video klipler ile geniş bir kitleye ulaşmayı başaran Oğuzhan Uğur, Murat Dalkılıç'ın "Leyla" isimli şarkısına çekilen video klibin yönetmenliğini üstlendi.

İkili daha sonra birlikte "Mağlubiyet" isimli bir düet şarkı da çıkardı.

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi fotoğraf bölümünden mezun olan Oğuzhan Uğur, 2017 ortalarından beri "Budabi", "BaBaLa Tv" ve "Onedio" isimli YouTube kanallarında içerikler hazırlamaktadır.



