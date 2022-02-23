Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekât Şube Müdürü Hayrettin Eren, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Senegal ziyaretinde görev yapıyordu. Senegal Stadı'nın açılış töreni sırasında kalp krizi geçiren Eren, kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Özel Harekât Şube Müdürü Hayrettin Eren’in cenazesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağı ile Türkiye’ye getirilirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuyla ilgili bir mesaj yayınlandı…

ÖZEL HAREKÂT ŞUBE MÜDÜRÜ HAYRETTİN EREN KİMDİR?

Özel Harekât Şube Müdürü Hayrettin Eren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Afrika ziyaretinde görev yapıyordu. Hayrettin Eren Senegal Stadının açılış töreni sırasında aniden yere yığıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayrettin Eren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk Polis Teşkilatı'nın 173'üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla kabul ettiği polislerin arasında da yer almıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Hayrettin Eren’in şehit olmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayınladı. Bakan Soylu mesajında,

"Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal ziyaretinde, görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu Şehit düşen Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürümüz Hayrettin Eren Beyefendi'ye Allah'tan rahmet, ailesi ve Polis Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Rabbim, Şehidimizin ailesine sabr-ı cemîl ihsan eylesin. Makamı âlî olsun inşallah." ifadelerini kullandı.









CUMHURBAŞKANLIĞI ÖZEL HAREKAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ NEDİR?

Özel Harekât Şube Müdürlüğü Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı bünyesinde 23 Mayıs 2018 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan kararın ardından kuruldu. Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nün kuruluş amacı ise “Terör örgütlerinin meskun mahal veya kırsal alanlardaki silahlı eylemlerini engellemek, gerçekleştirilen eylemlerin faillerini etkisiz hale getirmek veya yakalamak, uçak, araç, gemi, metro, tren, bina gibi kapalı alanlarda rehin alınan kişi veya kişileri kurtarmak, yüksek tehdit altında bulunan devlet büyüklerinin güvenliğini sağlamak, sivil havacılığa açık havaalanlarında operasyon gerektiren olaylara müdahale etmek özel maharet gerektirdiğinden modern silah, mühimmat, araç ve gereçlerle donatılmış çağımızın çeşitli taktik ve tekniklerini kullanabilecek özel eğitim görmüş birime ihtiyaç duyulmuş…” şeklinde açıklandı.