Türkiye’de Hepatit B hastalığı günden güne artıyor. Viral Hepatitle Savaşım Derneği ve Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği’nin Sağlık Bakanlığı ile birlikte hazırladığı "2018-2023 Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programı"nın verilerine göre, kamuoyunda bilinirlik oranı düşük olan Hepatit B hastalığı tedavi ile kontrol altına alınabilmesine rağmen maalesef 18 yaş üzeri erişkin yaş grubundaki 1.8 milyon kişi hastalığından haberdar değil.

“Hayata Sarı Not Bırak” sloganıyla farkındalık projesi 4,5 milyon kişiye ulaştı

Viral Hepatitle Savaşım Derneği, Hepatit B bilincini arttırmak için geçtiğimiz yıl ünlü sanatçı Hayrettin ve Sarı Mikrofon ile birlikte “Hayata Sarı Not Bırak” sloganıyla Hepatit B farkındalık projesini hayata geçirmişti. Kampanya başlangıcından itibaren günümüze kadar olan süreçte web sitesi, sosyal medya paylaşımları ve röportaj çalışmaları ile toplamda 4,5 milyon kişiye ulaşıldı.

Toplumda Hepatit B bilincini oluşturmak ve hastalıktan korunma yollarını daha çok kişiye anlatabilmek adına sizler de hayatasarınotbırak.com sitesine girerek #Netaşıyorolabilirsin? sorusunu cevaplayabilir, cevabınızla birlikte sosyal medya hesaplarınızdan kampanyanın sitesini paylaşarak bu sayede daha çok kişiyi bilgilendirebilirsiniz.

Hayrettin büyük bir sürprize hazırlanıyor

Viral Hepatitle Savaşım Derneği bu sene de insanları Hepatit B hastalığı konusunda daha çok bilinçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz sene toplumda Hepatit B bilincini oluşturmak için başlatılan sosyal sorumluluk projesinin yüzü olan Hayrettin, bu sene 28 Temmuz Dünya Hepatit B Günü’nde büyük bir sürprize hazırlanıyor. Hayrettin sosyal medya hesabından ‘Ne taşıyor olabilirsin?’ özel Instagram filtresiyle viral hastalığa viral farkındalık yaratarak hastalığı daha geniş çevrelere duyurmayı amaçlıyor. Hayrettin ayrıca Instagram özel filtresini kullanan ve kampanya hesabını etiketleyerek paylaşan 10 story videosunu yeni çıkacak kampanya klibinde de yayınlayacak. Sosyal medyada toplanan görüntüler eşliğinde Hepatit B temalı bir şarkı ve klip hazırlanacak. Ekim ayında da bu video klibin farkındalık için yayınlanması planlanıyor.

Prof. Dr. Fehmi Tabak: Amacımız toplumu doğru bilgilendirmek

Viral Hepatitle Savaşım Derneği Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak bu sene gerçekleştirecekleri projeyle Hepatit B hastalığı hakkında farkındalık yaratmak için daha geniş kitlelere ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti. Herkesin hepatit virüsleri ile karşılaşma ihtimali olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Fehmi Tabak, çok sayıda kişinin de virüs taşıdığını tesadüfen öğrendiğini belirterek şöyle devam etti:

Tamamen sağlıklı bir şahsın bir kan bağışından sonra B tipi hepatit taşıyıcısı olduğunu öğrenmesi veya rutin kan kontrolleri sırasında kronik hepatit olduğunu duyması mümkündür. Kişinin, hepatitler ile ilgili abartılı ve kulaktan dolma bilgileri öğrenmesi ile psikolojisinin gereksiz yere ne kadar değişebileceğini tahmin etmek hiç de güç değil. Bu nedenle amacımız toplumu doğru bilgilendirmek, hastalıkla savaşımda başarılı olmaktır. Hepatitle savaşım ise sağlık çalışanları, kanun yapıcılar, sağlık politikası üretenler ve toplumla hep birlikte olur.





Hepatit B nasıl bulaşır?

Hepatit B; kan gibi vücut sıvısıyla, jilet, enjektör, diş fırçası gibi eşyaların ortak kullanılmasıyla kolayca bulaşabilir. Virüs bulaşan erişkin hastaların yaklaşık yüzde 10’unun vücudunda hastalığa karşı bağışıklık gelişmez ve bu kişiler kronik Hepatit B hastası olur. Kronik Hepatit B hastalığı 20-30 yıl kadar hiçbir belirti vermeyebilir. Ancak bu sessiz süre içerisinde virüs, karaciğeri olumsuz etkilemeye devam eder.

Belirli bir süre sonra tedavi almayan Kronik Hepatit B hastalarının yaklaşık yüzde 20-30'unda siroz veya karaciğer kanseri gibi ciddi karaciğer hastalıkları gelişebilir. Hepatit B hastalığı karaciğer hastalıklarının ve karaciğer kanserinin en sık karşılaşılan nedenlerinden biridir.

Hepatit B virüsü vücuttan tamamen yok edilemez ancak etkili bir tedavi ile kontrol altına alınabilir ve kötü sonuçlara neden olması engellenebilir.





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