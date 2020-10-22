Yemek Gaziantep'in yöresel tatlısı: Haytalya tarifi

Gaziantep'in yöresel tatlısı: Haytalya tarifi

Yemek

Gaziantep'in yöresel tatlısı: Haytalya tarifi

Gaziantep yöresine ait olan haytalya tarifi, şerbetli tatlılar arasında oldukça sevilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için haytalya tarifi arıyor ya da haytalya nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Haytalya yapılışı ve püf noktaları taberimizde.

22 Ekim 2020, Perşembe 15:04 Son Güncelleme:
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Meyvelerin lezzetiyle şerbetin uyumu haytalya tarifi ile buluşuyor. Sevdiklerinize hazırlamak için haytalya tarifi arıyor ya da haytalya nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Haytalya yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

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Haytalya tarifi

Haytalya malzemeleri

  • 1 su bardağı buğday nişastası (tepeleme)
  • 4 su bardağı süt
  • 2 su bardağı su
  • 4 yemek kaşığı toz şeker
  • 2 yemek kaşığı gül suyu
  • Yarım su bardağı tuzsuz Antep fıstığı içi
  • Yarım su bardağı tuzsuz badem içi

Şerbeti için

  • 3 su bardağı toz şeker
  • 2 su bardağı su
  • 1 yemek kaşığı limon suyu
  • 3 yemek kaşığı gül suyu

Süslemek için

  • 5-6 adet çilek
  • Tercihe göre nar taneleri
  • Frenk üzümü

Haytalya yapılışı

Buğday nişastası, süt ve suyu bir tencere alın. Sürekli karıştırarak pütürsüz bir şekilde koyulaşana kadar pişirin. Şeker ilave ettikten sonra 5 dakika daha pişirin. Karıştırmaya ara vermeden gül suyunu ilave ettikten sonra altını kapatın. Muhallebiyi su ile ıslattığınız çok derin olmayan bir kaba boşaltın ve oda sıcaklığında soğumasını bekleyin. Soğuyan muhallebiyi 1 gece buzdolabında bekletin. Şerbet için şeker ve suyu 5 dakika kaynatın. Limon suyunu ilave ettikten sonra 2-3 dakika daha kaynatarak altını kapatın. Oda sıcaklığında beklettiğiniz şerbeti soğuması için buzdolabına koyun. Dolapta soğuyan muhallebiyi kesme şeker küpleri halinde dilimleyerek servis kabına alın. Kabuğu soyulmuş fıstık ve badem içini ilave edin. Soğuk şerbete gül suyunu ilave ederek muhallebinin üzerine dökün. Çilek, frenk üzümü ve nar taneleri ile süsleyerek servis edin. 

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