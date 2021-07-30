HAYTAP Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çeşitli kentlerde devam eden yangınlarda çok sayıda hayvanın yanarak öldüğünü ya da yaralandığını hatırlattı. Yangınlarda zarar gören hayvanlara müdahale etmek için HAYTAP olarak harekete geçtiklerini belirten Şenpolat, dün federasyon gönüllüsü bir grup veteriner hekimin Osmaniye’ye gittiğini, yarın da kendisinin de dahil olacağı diğer ekibin Manavgat ve Marmaris’te çalışmaya başlayacağını bildirdi. Yangının kontrol altına alındığı alanlarda arazi araçlarıyla inceleme yapacaklarını ve yaralı hayvanları bulmaya çalışacaklarını ifade eden Şenpolat, "Ekibimizde HAYTAP üyesi doktor ve veteriner hekim arkadaşlar olacak. Yangın bölgesine intikal edeceğiz. Kurtarabildiğimiz hayvanları almaya çalışacağız." dedi.

"GÖNÜLLÜLERDEN YOĞUN TALEP OLDU"

Yangın bölgesinde çalışmak için gönüllülerden yoğun talep geldiğine de işaret eden Şenpolat, bölgenin çalışma açısından riskli olduğunun altını çizdi. Yanan alanlarda şu ana kadar yaralı bulunan hayvanların veteriner hekimler tarafından tedavi edilmeye başlandığını anlatan Ahmet Kemal Şenpolat, şöyle konuştu:

Yangın çok geniş bir alanda olduğu için her yere yetişmemiz mümkün değil. Bu yüzden şu ana kadar yangından yaralı kurtarılan hayvanların tedavi masraflarını HAYTAP olarak biz karşılayacağız. Yangın bölgesinde yaralı hayvan bulan kişiler, tedaviye ilişkin veteriner faturalarının fotoğraflarını iletişim bilgileriyle bize yollayabilirler. Biz hiçbir hayvanı mağdur bırakmak istemiyoruz.

Yaralı halde bulacakları hayvanların tedavilerini bölgedeki veteriner kliniklerinde yapacaklarını belirten Şenpolat, sadece çok ağır ve yoğun tedavi gerektiren hayvanları İstanbul ve Ankara’daki daha gelişmiş kliniklere getireceklerini sözlerine ekledi.

AA