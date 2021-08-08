Türkiye Hayvan kesim yerinde kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Hayvan kesim yerinde kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Türkiye

Hayvan kesim yerinde kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında hayvan kesim yerinde silahlı ve satırlı kavgada çıktı. Kavgada, Veysi Kaya (30) yaşamını yitirdi, biri kadın 2 kişi de yaralandı.

08 Ağustos 2021, Pazar 23:30 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay, akşam saatlerinde merkez Bağlar ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde meydana geldi. Hayvan kesim yerinde işyeri sahibi olan Veysi Kaya ile isimleri öğrenilemeyen husumetlileri dükkan önünde karşılaştı. Sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede satırlı ve silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Veysi Kaya ve isimleri öğrenilemeyen biri kadın 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılardan Veysi Kaya, götürüldüğü özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yaralı 2 kişinin ise hastanede tedavisi sürüyor. 

ZIRHLI ARAÇLA OLAY YERİNDE ÖNLEM ALINDI

Olayın yaşandığı mahalle polis ekiplerince kapatıldı. Taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ait zırhlı araçlarla önlem alınan bölgede polisin bekleyişi sürüyor. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken olaya karışan şüphelilerin yakalanması için de ara sokaklarda operasyon başlatıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma sürdürülüyor.

Burak EMEK/DİYARBAKIR (DHA)

İlgili Haberler
Son dakika: İstanbul'da ortalığı karıştıran iğrenç iddiaSon dakika.. Korku dolu anlar! Apartmana yıldırım düştü


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Mücadelenizi çok sevdik kızlar
Şirin Sever
Hakan Çelik
Dünyayı yaşanmaz hâle getirenler belli
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Yangını tahmin eden teknolojiler
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Yangın tartışmaları
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Hep birlikte mücadele edeceğiz
Murat Çelik
Rauf Tamer
Kısa bir mola
Rauf Tamer
Banu Şen
Siz Çeşme'yi sadece turizm cenneti mi bilirdiniz? Çeşme'den artık sakız damlıyor
Banu Şen
Erkut Can
Genç Afganlar nereye geliyor?
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bir haftada 13. sıraya yükseldi! Bakan Koca o ili açıkladı