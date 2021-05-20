Hayvan sahiplerini korku sardı: Kel kartallara ilginç çözüm

Kuzey Amerika'da yaşayan yırtıcı kuşlar, 2007'de nesli tükenme tehlikesi altındaki türler listesinden çıkarılmıştı. ABD Balık ve Yaban Hayatı Departmanı'nın verileri, 2009'da 72 bin olan kuşların sayısının 2019'da 316 bine ulaştığını gösteriyor.

EVCİL HAYVAN SAHİPLERİ ENDİŞELİ

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, bu gelişmeler aktivistleri sevindirse de bölgede yaşayan bazı kişiler, kazları ve tavukları avlamaya başlayan ve kanat açıklığı yaklaşık 2,5 metreyi bulan hayvanlardan endişeleniyor.

Örneğin tahmini 30 bin kel kartalın olduğu ABD'nin Alaska eyaletinde evcil hayvan sahipleri, "tüylü arkadaşlarını" korumak için dikenli yelek kullanıyor.

AK Bark adlı evcil hayvan dükkanın sahibi Mark Robokoff, hayvanları aslında çakallardan korumak için tasarlanan "ÇakalYeleği" adlı koruyucu yeleği satıyor.

"4 KİLOLUK KÖPEK ONLAR İÇİN HİÇ"

Robokoff, yeleğin sivri uçlarla donatıldığını ve parlak kırmızı kılların kel kartalları korkuttuğunu söyleyip, "Kartallar, 12 kilogramlık somon balığını taşıyabilecek kadar güçlü. Yani 4 kilogramlık köpek onlar için bir hiç." dedi.

AVININ ETİNİ YUMUŞATIYORMUŞ

Kanada'nın Britanya Kolumbiyası eyaletinde yaşayan Jeanine Pesce ise bir keresinde kuşun yemek hazırlıklarına tanık olduğunu şöyle anlattı:

Kartalın, bir Kanada kazını kayaların üzerinde saatlerce ileri geri sürüklemesini seyrettim. Hayvanların avının etini bu şekilde yumuşattığını söylediler.

Bölge sakinlerinden Tom Abraham da kel kartalların kuzularını ve kızının tavuklarını takip ettiğini ve bu yüzden korktuğunu söyleyerek "Geçen yıl bir kartal tavuğumuzu götürdü. Hayvanların bulunduğu yerin tepesine engel oluşturması için birkaç bayrak astım. Bu, saklanmaya çalışan tavuklara biraz zaman veriyor." dedi.

Fotoğraf: Facebook - @akbarkgifts