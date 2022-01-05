Dünya Hayvanat bahçesinde dehşet anları! Kaplan çalışanlara saldırdı

Hayvanat bahçesinde dehşet anları! Kaplan çalışanlara saldırdı

Dünya

Hayvanat bahçesinde dehşet anları! Kaplan çalışanlara saldırdı

Japonya’daki bir hayvanat bahçesinde bulunan kaplanın çalışanlara saldırması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı ve tesis geçici olarak faaliyetlerine ara verdi.

05 Ocak 2022, Çarşamba 12:45 Son Güncelleme:
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Japonya'nın başkenti Tokyo'nun kuzeyindeki Tochigi eyaletinde bulunan bir hayvanat bahçesinde facianın eşiğinden dönüldü. 

Nasu Safari Park adlı tesiste bulunan bir kaplanın açılış saatinden önce, 08.30 civarında 3 çalışana saldırdığı bildirildi. Ağır yaralanan 1 kişinin helikopterle hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, diğer 2 kişi ise ambulansla en yakın sağlık kuruluşuna sevk edildi.

GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Olayın meydana geldiği tesisin resmi sitesinden yapılan açıklamada, kaza doğrulanırken olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığı da ifade edildi. Çalışanların tedavisinin devam ettiği de açıklamada yer alırken, tesisin faaliyetlerine geçici olarak ara verdiği duyuruldu.

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