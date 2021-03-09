Türkiye Hayvanat bahçesinde kavga, Salih Memişoğlu hayatını kaybetti

Hayvanat bahçesinde kavga, Salih Memişoğlu hayatını kaybetti

Türkiye

Hayvanat bahçesinde kavga, Salih Memişoğlu hayatını kaybetti

Çekmeköy'deki hayvanat bahçesinde meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

09 Mart 2021, Salı 14:47 Son Güncelleme:
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İstanbul Çekmeköy'de bir hayvanat bahçesinde çıkan silahlı kavgada aralarında kamuoyunda kendisini 'metafizik uzmanı' olarak tanıtan Salih Memişoğlu'nun da olduğu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Alacak verecek meselesinden çıktığı iddia edilen olayda polis, otomobiliyle kaçan silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Çatalmeşe Mahallesi, 30 Ağustos Caddesi üzerinde bulunan bir hayvanat bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre otomobiliyle hayvanat bahçesine gelen Mustafa Ö., içeride bulunan ve aralarında alacak verecek tartışması olduğu iddia edilen kamuoyunda kendisini 'metafizik uzmanı' olarak tanıtan Salih Memişoğlu ile Ömer Faruk Zengin ve O.Ö ile tartışmaya başladı.

Çıkan kavgada Mustafa Ö., Salih Memişoğlu, Ömer Faruk Zengin ile O.Ö’ye silahla ateş etti. Şüpheli otomobiliyle olay yerinden kaçarken ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İçeride bulunan ziyaretçiler dışarı çıkartıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Salih Memişoğlu ile Ömer Faruk Zengin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı O.Ö ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerindeki incelemelerini sürdüren polis, kaçan şüpheli Mustafa Ö'yü yakalamak için çalışma başlattı.



DHA


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