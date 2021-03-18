Hayvanat bahçesinden çaldıkları geyiği yediler

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesindeki seramik fabrikasının hayvanat bahçesindeki geyik, otlaması için çıkarıldığı fabrikanın arka bölümündeki boş arazide kayboldu. Bölgede arama yapan bakıcılar geyiği bulamayınca jandarmaya haber verildi. Geyiğin izini süren jandarma ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerini başvurdu, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını izledi.

Ekipler, geyiğin C.A. ve M.B. tarafından kaçırıldığını tespit etti. Jandarma ekipleri, önceki gün şüphelilerin adreslerine baskın düzenledi. C.A. ve M.B. gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinde geyiği kaçırdıktan sonra silahla vurarak öldürdükten sonra kesip yediklerini söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA