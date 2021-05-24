Ekonomi Geri ödemesiz kredi imkanı geldi! Yeni bir hibe desteği daha...

Geri ödemesiz kredi imkanı geldi! Yeni bir hibe desteği daha...

Ekonomi

Geri ödemesiz kredi imkanı geldi! Yeni bir hibe desteği daha...

Hayvancılık sektörünün gelişebilmesi için yeni bir hibe destek programı devreye alındı. Konu ile ilgili Cumhurbaşkanı Kararı dün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

24 Mayıs 2021, Pazartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Buna göre, mevcut büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerinin altyapılarının geliştirilmesi, hayvansal üretimde verimliliğin ve kalitenin artırılması, modern hayvancılık işletmelerine dönüştürülmesi için yapılacak yatırımların desteklemesi amacıyla başvuru yapacak işletmelere hibe desteği verilecek.

1 YIL AKTİF OLMA ŞARTI

Hibe desteği programına; en az 1 yıldır aktif olan, Tarım ve Orman Bakanlığı sistemine kayıtlı gerçek ve tüzel kişi yetiştiricileri başvurabilecek. Büyükbaş yetiştiriciler için en az 10 en fazla 50 baş, küçükbaş yetiştiriciler için en az 100 en fazla 300 baş anaç kapasiteli yeni ahır, ağıl yapımı veya kapasite artırımı yapacaklara yüzde 50, hayvan barınağı için çadır alımı yapacaklara yüzde 50, makine, alet ve ekipman alımları yapacaklara yüzde 50 hibe desteği verilecek.

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