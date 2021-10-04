Hayvanları Koruma Kanunu ile hayvanlar artık mahallemizin bireyi
Türkiye’de hayvan hakları konusunda son bir yılda yaşanan en önemli gelişme, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’ndaki değişiklik oldu. Kanunla sokakta yaşayan hayvanlar da artık sokağımızın, mahallemizin bireyi olarak kabul edildi. Hazırlayan: Derya KARAYAĞIZ TAHMAZ
04 Ekim 2021, Pazartesi 09:57 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Hayvanseverlerin, hayvanların haklarını korumadığını savunduğu kanunda düzenlemeye gidildi. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Yönetim Kurulu Üyesi Senem Demirel Acar, “Hayvanlara karşı işlenen suçlar bu zaman kadar Kabahatler Kanunu kapsamındaydı ve bir hayvana tecavüz eden, ona işkence eden, öldüren kişi kaymakamlığın kestiği idari para cezasını ödüyordu, ödemezse hiçbir yaptırımı yoktu. Artık hayvanlara karşı işlenen suçlar TCK kapsamında değerlendiriliyor” dedi.
HEPSİNİN KORUNMASI GEREK
Kanunda hâlâ hakları korunmayan hayvanlar olduğunu dile getiren Acar, şunları söyledi: “Bunlar hayvanat bahçesinde hapis hayatı yaşayan hayvanlarımız, yunus parklarındaki yunuslarımız... Hayvan hakları yasası diyorsak tüm canlıların haklarını korumamız gerekiyor. Avcılık devam edecek. Deney hayvanlarıyla ilgili düzenleme olmadı. Yasayla bütün hayvanların haklarının korunması gerekiyordu. Biz yine ‘Bu yasa değiştirilmeli’ diye çalışmalara başladık.”