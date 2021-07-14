Türkiye Hayvanları koruma kanunu yürürlüğe girdi

Hayvanları koruma kanunu yürürlüğe girdi

Türkiye

Hayvanları koruma kanunu yürürlüğe girdi

Bugün yayımlanan Resmi Gazete ile Hayvanları Koruma Kanunu yürürlüğe girdi. Kanunla birlikte hayvanlar 'mal' değil 'can' olarak değerlendirilecek. Hayvanlara karşı işlenen suçlara 4 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

14 Temmuz 2021, Çarşamba 07:30 Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz hafta Meclis Genel Kurulunda kabul edilen Hayvanları Koruma Kanunu Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanuna göre evcil hayvanı kasten öldürene 4 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Hayvanlara yönelik cinsel saldırı ve işkenceye ise 3 yıla kadar hapis cezası getirildi.

Petshoplarda kedi ve köpek satışı yasaklandı. Yeni Yunus parkları ve sirkler de kurulamayacak. Kanunla, Büyükşehir'e bağlı ilçe belediyeleri ile nüfusu 25 binin üzerindeki belediyeler ile Büyükşehire bağlı ilçe belediyelerine de bakımevi kurma zorunluluğu getirildi. (TRTHABER)


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