Dünyamız yıllar önce 'hipertermal' adı verilen bir ısı artışı yaşadı. Bu ısı artışı zamanla hayvanların yüzde 30 oranında küçülmesine neden oldu. Araştırmacılar, küresel ısınmanın hayvanların boyutlarını küçülttüğü teorisini yapılan bir çalışma sayesinde doğruladılar. Cape Town Üniversitesi'nden yapılan bir araştırma, iklim değişiminin 23 yıllık bir süre içinde (1976 ile 1999 arasında) hayvanların boyutlarını küçülttüğünü gösteren kanıtlar topladı. Araştırma, Kuyruksallayan kuş türüne odaklandı. Yaşam alanlarındaki sıcaklık artışına bağlı olarak bölgede yaşayan kuşların daha 'hafiflediği' keşfedildi. Kuşlar, evrimin bir sonucu olarak küçülüyordu.

Kuyruksallayan

Aarhus Üniversitesi'nden Profesör Cino Pertoldi tarafından yapılan başka bir araştırmaya göre, kutup ayıları da iklim değişimi nedeniyle küçülüyor. 282 kutup ayısının kafatasını inceleyen ekip, son dönemde ölen kutup ayılarının daha küçük olduğunu buldu. Pertoldi'ye göre memelilerin boyutundaki değişimin suçluları, artan çevre kirliliği, buzların erimesi ve kutup ayılarının avlanması için daha fazla efor harcaması.

BİRÇOK CANLININ BOYUTU KÜÇÜLDÜ

İklim değişiminin bir sonucu olarak başka canlılar da küçülme gösterdi.

Kanada vaşağı

500 Kanada vaşağının kafataslarını inceleyen bir araştırmada, son 50 yılda bu türün küçüldüğü doğrulandı. Bunun nedeni de daha az yiyecek ve değişen sıcaklık koşulları.

Başka bir araştırmaya göre, İskoçya'daki Soay koyunları da küresel ısınma nedeniyle küçülüyor.

Bir çalışmaya göre kral kelebekleri de besin yoksunluğu nedeniyle artık daha küçük kanatlara sahip.

Kral kelebeği

Nature'da yayınlanan araştırmaya göre, önümüzdeki on yıl içinde canlıların boyutları yüzde 25 oranında küçülmeye devam edecek.







