Hayvanların zorunlu aşılarını yaptırmayanlara para cezası

Samsun’da 2020 Yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Programı kapsamında 10 Şubat-15 Mayıs 2020 tarihleri arasında şap ve LSD aşılama programları tamamlanacak. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, “Şap hastalığı, eskiden beri bilinen, ülkeler arası canlı hayvan ve hayvansal ürün ticaretini olumsuz yönde etkileyen, büyük ekonomik kayıplara neden olan, çift tırnaklı hayvanların akut ve çok bulaşıcı viral bir hastalığıdır. Bu hastalığa sığır, manda, koyun keçi domuzların yanında yabani çift tırnaklı hayvanlarda duyarlıdır. Hastalıktan korunmada aşılama önemli olduğundan, yetiştiricilerimizin 2 aylıktan büyük tüm büyükbaş hayvanlarına Şap aşısını mutlaka yaptırması gerekmektedir” dedi.

Sığır nodüler ekzantemi aşısının 3 aylıktan büyük tüm büyükbaş hayvanlara uygulanacağını ifade eden Müdür Sağlam, “Hastalık büyükbaş hayvanlara sineklerle bulaşan, deride nodül ve yumrularla karakterize edilen, et ve süt veriminde azalma yanı sıra damızlık değerinde düşme ile beraber ekonomik kayıplara neden olan ihbarı mecburi bir durumdur. En etkin korunma yolu ise aşılama ve sineklerle mücadele yoluyla olup büyükbaş hayvan sevklerinde Veteriner sağlık raporu almak için şap aşısı ile beraber sığır nodülerekzantemi aşısı şartı aranacağından yetiştiricilerimizin mutlaka çiçek aşısı yaptırmaları gerekmektedir. 5996 sayılı ‘Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 4. maddesi gereğince yetiştiricilerin hayvanlarını aşılatmaları zorunlu olup aksi yönde hareket edenler hakkında ilgili kanuna muhalefetten 2020 yılı için işletme başına 13 bin 934 TL idari para cezası uygulanması hükmü de yasada yer almaktadır. Yine şap ve LSD aşılarından herhangi birinin eksik olması durumunda hayvanların sevklerine müsaade edilmeyecek olup veteriner sağlık raporu düzenlenmeyecektir" dedi.

Aşılama programlarının, il/ilçe tarım ve orman müdürlükleri tarafından yürütüleceğini belirten Sağlım, “Üreticilere düşense görev ise hayvanlarına aşı yaptırmaları ve daha ayrıntılı bilgi almak için il ve ilçe müdürlüklerine müracaat etmeleridir. Yetiştiricilerin LSD ve şap aşılama programına göstereceği ilgi ilimizde şap ve LSD hastalığı ile mücadelemizi kolaylaştıracaktır. Hayvan sahiplerine ve ilgililere önemle duyulur" şeklinde konuştu.

İHA



