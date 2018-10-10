Hayvansal hastalıklarla topyekun mücadele dönemi başlıyor

Şarbon, Kırım Kongo kanamalı ateşi (KKKA), bruselloz ve kuduz gibi hayvan kaynaklı hastalıklarla bakanlıklar ve kurumlar arası topyekun mücadele dönemi başlıyor.

Hayvansal hastalıklarla mücadele için kurulan Türkiye Zoonotik Hastalıklar Milli Komitesi, Sağlık ile Tarım ve Orman Bakanlıkları öncülüğünde yeniden yapılandırıldı.

Mevcut riskleri ortadan kaldırmak için aralarında Milli Eğitim, Çevre ve Şehircilik, Ulaştırma ve Alt Yapı, İçişleri, Kültür ve Turizm Bakanlıkları ile Diyanet, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumlarının da yer aldığı çok sayıda kurum eş güdüm halinde çalışacak.

Türkiye Zoonotik Hastalıklar Milli Komitesinin ilk toplantısı, Sağlık Bakanlığının ev sahipliğinde, Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe başkanlığında yapıldı. Bakan Yardımcısı Meşe, toplantıda yaptığı konuşmada, insan ve hayvan sağlığı açısından önemli olan zoonotik hastalıklarla mücadele, korunma ve kontrol önlemlerinin alınabilmesi için Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında protokol imzalandığını anımsatarak, çalışmaların bu kapsamda yürütüleceğini söyledi.

Meşe, protokol kapsamında Türkiye Zoonotik Hastalıklar Milli Komitesi kurulduğunu ifade ederek, komitenin yılda en az iki defa toplanacağını bildirdi.

HARİTA ORTAYA ÇIKARILACAK

Uluslararası alanda zoonotik hastalıklar konusunda Türkiye’yi temsil edecek komitenin, zoonotik hastalıkların kontrolü, yayılımının engellenmesi ve tamamen ortadan kaldırılması için ulusal program ve projeler geliştirileceğini aktaran Meşe, zoonotik hastalıkların etkin yönetimi için vaka bilgilerinin de anlık paylaşılacağı sistemlerin kurulacağına dikkati çekti.

Meşe, komitenin yürüteceği çalışmalara ilişkin şunları kaydetti: "Türkiye’nin zoonotik hastalıklar haritası ortaya çıkarılacak. Zoonotik hastalıkların sebep olduğu kayıpların belirlenmesi konusunda çalışmalar yapılacak. Konu ile ilgili her türlü eğitim ve yayın faaliyetleri hazırlanacak. Halkın, zoonotik hastalıklar konusunda bilgilenmesine ve bilinçlenmesine yönelik çalışmalar yapılacak."

Zoonotik hastalıkların önlenmesi, kontrolü ve ortadan kaldırılması için kurulan Türkiye Zoonotik Hastalıklar Milli Komitesine bağlı, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Alt Kurulu, Kuduz Alt Kurulu, Diğer Viral Enfeksiyonlar Alt Kurulu, Bruselloz Alt Kurulu, Şarbon Alt Kurulu, Tulareme Alt Kurulu, Kist Hidatik Alt Kurulu, Toksoplazmosiz Alt Kurulları oluşturuldu. AA