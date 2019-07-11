Hayvanseverler çetelere karşı

Hayvanlara uyuşturucu madde veren, tecavüz eden ve dövüştüren organize suç örgütlerine karşı birleşen hayvanseverler, “full istihbarat” sağlayarak mücadele başlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü “mobil tim”le operasyonlar düzenleyerek bu suç örgütlerini çökertti. TBMM Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu’nda konuyla ilgili bilgi veren Ak Teşvikiye Hayvansevenler Platformu kurucusu Nebile Muhsin şunları söyledi:

SUÇ ÖRGÜTLERİNİN ELİNDE: Hayvan bakımı ve sevgisi derken, bunun bir güvenlik sorunu olduğunu gördük. Kuştepe’de çok büyük uyuşturucu mafyaları ve onların elinde pitbulllarımız var. Hayvanları dövüştürüyorlar. Ciddi porno ve cinsel tacizlere uğruyor bu hayvanlar. Hem sahipleri uyuşturucu madde alıyor hem hayvanlara uyuşturucu veriliyor ve ortaya bir kedi atılıyor, iki taraftan parçalanırken hayvanlara tecavüz ediliyor.

FULL İSTİHBARAT: Şişli Emniyet Müdürümüzün yardımıyla bütün hayvanseverlerimize full istihbarat sağladık. Nerede pitbull var, kim bu kişiler tespit ettik. Polisler, 80 kişilik ekiple baskın yaptı, bu kişilerin hepsi ele geçirildi.

MOBİL EKİP: Parklarımızda çocuklarımıza uyuşturucu veriliyor, hayvanlarımıza tecavüz ediliyordu. Nişantaşı’nın göbeğinde yapılıyordu bu. Emniyet müdürlüğü, bunlar için mobil polisler organize etti. Eğer bir şikâyetimiz varsa, maksimum on dakikada emniyet orada olup çözüm üretir hâle geldi.

RANTÇI ÇETELER: Biz bunların mücadelesini verirken, bize karşı mücadele veren yine hayvansever gruplarla karşılaşıyoruz. Menfaat beklemeyen insanlar, rant sağlayan çetelerle karşılaşmaya başladı. Çeteler yaralanan hayvanların fotoğraflarını çekip, sosyal medyada yayımlıyor ve bir IBAN numarası veriliyor. İyi niyetli insanlar oraya para gönderiyor ama çeteler o paraya karşılık hizmeti vermiyorlar. İki senedir kanun tasarısı için de büyük mücadele ediyoruz.

‘Hayvanlar haklarını filmle anlatsın’

TBMM Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu’nda hayvansever Nesrin Uzun, sadece hayvanların oynayacağı ve hayvanların kendi haklarını anlatmasını sağlayacak bir film çekilmesini önerdi. Milliyet/Önder Yılmaz