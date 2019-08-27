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Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü'nün fotoğrafı fırtına kopardı

Onur Ünlü (46) Instagram’da 1.5 yıllık sevgilisi Hazar Ergüçlü (27) ile bir fotoğrafını paylaştı

27 Ağustos 2019, Salı 08:14 Son Güncelleme:
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Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü'nün fotoğrafı fırtına kopardı

Aralarında 19 yaş fark olan çifte “Baba-kız gibisiniz”, “Abi-kardeş olabilir misiniz?”, “Onur Bey, aradaki yaş farkını kapatmak için filtre mi kullandınız?” şeklinde yorumlar yağdı.

YORUMLARI SİLMEDİ

Onur Ünlü geçen yıl “Instagram’da hakkımda linç kampanyaları düzenleniyor, her an saldırıya uğrayabilirim” deyip savcılığa başvurmuştu. Ünlü yönetmen bu kez en ağır yorumları bile silmedi.

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