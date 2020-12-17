Hazal Filiz Küçükköse ekrana geri dönüyor

Hazal Filiz Küçükköse önceki gün Zincirlikuyu Zorlu’daydı. Mağazaları dolaşan oyuncu, “Bir dönem dizisi ile anlaştım. Okuma provaları başladı. Ekranı çok özlemiştim” diye konuştu.

Setlerden uzak kalan Naz Elmas bir proje görüşmesi için gittiği Zorlu’da alışveriş de yaptı. “Hem sinema ve dizi, hem de reklam teklifleri var. Kısmet bakalım” dedi.

Uzun süredir evden çıkmadığını belirten Burcu Erçil babası Cevdet Erçel’in ihtiyaçlarını almaya geldiğini söyledi. Kanal D’deki Magazin D’nin sunucusu Aslı Turanlı kozmetik alışverişi yaptı.