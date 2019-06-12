Hazal Filiz Küçükköse: Hesabını öteki tarafta soracağım

Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse 2014’te evlendiği Tuna Tunalı’dan 2018’de olaylı bir şekilde boşanmıştı.

Tuan Tunalı ayrılık sürecinde ihanete uğradığını ima etmiş, “Gerçekleri mahkemede açıklayacağım. Ama hakkımı helal etmiyorum” demişti.

Avukatı da şu açıklamayı yapmıştı: “Davada, Türk örf ve ananelerine uygun olmayan durumların ortaya çıkması ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğunu düşünmekteyiz.”

EVLİLİK SİNYALİ

Uzun süren yalnızlık döneminin ardından Alp Güler ile flört etmeye başlayan Hazal Filiz Küçükköse önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Eski eşine dair şöyle konuştu: “Aradan bir yıl geçti. Onun miadı doldu. Diğer tarafta hesap soracağım. Çok şükür alnım ak.” Hazal yeni aşkı Alp Güler için de “Daha birbirimizi tanıma aşamasındayız” dedi. “Yeniden evlenir misiniz?” sorusuna ise “Doğru kişi ile olursa tabii ki düşünürüm” yanıtını verdi.

Hakan KIRARSLAN/ POSTA