Hazal Filiz Küçükköse ve Alp Güler Mücevher mağazasında görüntülenince paniklediler
Hazal Filiz Küçükköse, sevgilisi Alp Güler ile önceki gün Nişantaşı’ndaydı
Bir mücevher mağazasından çıkarken görüntülenen çift, muhabirleri fark edince panik yaşadı.
Hazal Filiz Küçükköse, “Yanlış anlaşılmasın, Alp Bey’in saatinde sorun vardı, onu göstermeye geldik” dedi.
Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse 2014’te evlendiği Tuna Tunalı’dan 2018’de olaylı bir şekilde boşanmıştı.
'HAKKIMI HELAL ETMİYORUM' DEMİŞTİ
Tuan Tunalı ayrılık sürecinde ihanete uğradığını ima etmiş, “Gerçekleri mahkemede açıklayacağım. Ama hakkımı helal etmiyorum. Aradan bir yıl geçti. Onun miadı doldu. Diğer tarafta hesap soracağım. Çok şükür alnım ak” demişti.
Avukatı da şu açıklamayı yapmıştı: “Davada, Türk örf ve ananelerine uygun olmayan durumların ortaya çıkması ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğunu düşünmekteyiz.”
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