Hazal Kaya: Aşk-ı Memnu bence efsunlu
Hazal Kaya, YouTube’da yayınlanan ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ programına konuk oldu. Kaya, programda çok çapıcı açıklamalar yaptı.
11 Nisan 2020, Cumartesi 07:00 Son Güncelleme:
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‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ programına konuk olan güzel oyuncu Hazal Kaya, ‘Aşk-ı Memnu’daki rol arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ’dan annelik serüvenine, karantina günlerinden setlerdeki ücret eşitsizliğine kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalar yaptı...
'Çağatay ile anlaşamazdık'
- “Aşk-ı Memnu’ya 8 bölümlük bir özel sezon teklifi gelse çantamı toplar, çoluğu çocuğu alır koşa koşa giderim. Çünkü o ekip çok güzel ekipti. Kamera arkamız da çok tatlıydı. Çok isterim öyle bir şey olsun. 12 yıl sonra hâlâ izlemesinin nedeni; senaryosundan kıyafetlere kadar eskimemiş olmaması. Bu dizi efsunlu bence.”
- “En keyif alarak çalıştığım partnerim de Kıvanç Tatlıtuğ’du. Ondan çok şey öğrendim. Saygı duyarım. Abim gibi severim. Çağatay Ulusoy ile (Adını Feriha Koydum) çok anlaşamazdık. Yaşımız çok küçüktü, o da çok yeniydi. Aras Bulut İynemli (Maral) çok iyidir. Burak Deniz de (Bizim Hikaye) çok tatlıdır.”
Bir çocuk daha istiyor
- “Ben anneliğe çok hazırmışım. Daha doğdu kucağıma verdiler, 3’üncü çocuğu doğurmuşum gibi profesyoneldim. Annemle Fikret Ali’yi sakinleştiriyordum. Sevdim bu işi. Müthiş eğlenceli. Daha yaparım, bir çocuk daha olabilir. Oğlum bana dün gülünce, sevinçten ağladım.”
- Sahip olduğum en havalı arkadaş Ali Atay. Eşimin hem oyunculuğunu, hem de yönetmenliğini seviyorum.”
'Sarhoşken çok mesaj attım'
- “Instagram’da ‘yakın arkadaşlar’ grubu ya da fake hesap açmadım. Çünkü benim aklım yok o kadar.
- “Yedi dövmem var. İlkini Aşk-ı Memnu biterken yaptırdım. Bacağımda bir Küçük Prens var.”
- “Sarhoşken mesaj atıp sabah pişman olmanın kralı benim. Ne hikayeler var bende. Bilmemesi gereken insanlara isimli mesajlar gitti. Oralarda çok çirkin her şey. Bir ara o kadar çok kaybettim ki kontrolü.”
- “Gözümde büyüttüğüm ama tanışınca fıs çıkan bir ünlü oldu. İsmini açıklamam tabii.”
- “Ruhumda ırgatlık var. Yorulmadan yapabildiğim işlerden hoşlanmıyorum.”
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