Hazal Kaya canlı yayında anlattı: Başım çok dönmeye başladı

Gözlerdenden uzak bir hayat yaşayan ünlü çiftten Hazal Kaya karantinada ilk canlı yayınını dün akşam bir dergi ile gerçekleştirdi.

Hamileliğini ilginç bir biçimde öğrendiklerini söyleyen Kaya “2 Nisan’da sete gidecektim. Başım çok dönmeye başladı. Ama yine de sete gittim. Sette, çalışma arkadaşlarım iyi olmadığımı söyleyince hastanenin yolunu tuttum. Vertigo olduğumu düşünüyordum. Cidden vertigo olmuşum ve bu sırada kan testi yapıldı. O anda hamile olduğumu öğrendim.” dedi.

Oğlu Fikret Ali’nin müziğe çok fazla tepki verdiğini karnındayken tekme attığını, doğduktan sonra da aynı tepkiler verdiğini dile getiren oyuncu “Annem çeşitli müzikler dinletiyor. Beğenmediği bir şarkı olunca Fiko’nun, ağlayıp değiştirtiyor. Belli ki net bir insan olacak. Şimdiden kendini ifade edebiliyor. Daha 5 aylık ama ben şok oluyorum verdiği tepkilere” dedi.