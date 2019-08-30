Hazal Kaya hazırlığa başladı
Hazal Kaya, geçen gün İstinye Park’ta görüntülendi. Oğlu Fikret Ali’yi kucağına almak için gün sayan oyuncu, bebek bakım ve giyim ürünleri satan mağazaları dolaştı
Oyuncu Hazal Kaya şubatta meslektaşı Ali Atay ile evlenmiş, mayısta bebek beklediğini açıklamıştı. 6 aylık hamile olan Hazal Kaya önceki gün İstinyePark’taydı.
OĞLU FİKRET ALİ İÇİN ALIŞVERİŞ YAPTI
Doğacak oğlu Fikret Ali için mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı, hazırlıklara başladığını söyledi.
Muhabirlere gülümseyerek poz veren Kaya, hayranlarıyla da hatıra fotoğrafları çektirdi.
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