Hazal Kaya: İki kişilik yaşamak tehlikeli

Doğum sonrası ‘Benden Ne Olur’ filmiyle setlere dönen oyuncu, Based İstanbul’a röportaj verdi. “Anne olmanızla birlikte nasıl bir Hazal çıktı ortaya?” sorusunu “Korkunç organize, beklenmeyecek kadar soğukkanlı ve sabırlı biri oldum” diye yanıtlayıp ekledi:

“Hayatın akışına teslim olma halini sindirmeye çalışıyorum.”

'İnanılmaz bir motivasyon'

Hazal Kaya şunları söyledi:

“Çalışan bir anneyle büyüdüm ama beni ne kadar özlediğini, nasıl aklının kaldığını şimdi anlıyorum. Fikret Ali’nin önünde üreten bir kadın örneği olmayı önemsiyorum. Diğer yandan; hayal kurarken, çalışırken, hayatımda bu kadar büyük bir sevginin olması inanılmaz bir motivasyon. Bununla birlikte ‘iki kişilik yaşamak’ fikrine katılmıyorum. Tuhaf bir bağımlılık hali ve tehlikeli. Sadece en az kendim kadar düşündüğüm birisi daha var artık. O kadar.”





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