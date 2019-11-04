Hazal Kaya ile Ali Atay çiftinin evinde yangın çıktı!

Söylemezsem Olmaz’da yer alan habere göre; Ali Atay’la evli oyuncu Hazal Kaya’nın Zekeriyaköy’deki evi yandı. Ali Atay çekimdeyken evde tek başına olan güzel oyuncu kısa süreli panik yaşadı.

Hazal kaya ve bebeğinin sağlık durumu iyi

Talihsiz olayın ardından Hazal Kaya annesinin evinde kalmaya başladı. 8 aylık hamile olan Hazal Kaya'nın ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.