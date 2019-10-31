Hazal Kaya ile Ali Atay'ın bagaj krizi Hazal Kaya ve Ali Atay’ın bebek heyecanı zirvede... Hamileliğinin son ayına giren Hazal Kaya ile eşi, önceki akşam İstinyePark’taydı. Bebek odası alışverişinin devam ettiğini söyleyen çift, girişte bagaj krizi yaşadı