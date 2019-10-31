Hazal Kaya ile Ali Atay'ın bagaj krizi

Hazal Kaya ve Ali Atay’ın bebek heyecanı zirvede... Hamileliğinin son ayına giren Hazal Kaya ile eşi, önceki akşam İstinyePark’taydı. Bebek odası alışverişinin devam ettiğini söyleyen çift, girişte bagaj krizi yaşadı

31 Ekim 2019, Perşembe 09:05
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Hazal Kaya ile Ali Atay'ın bagaj krizi

AVM girişindeki güvenlik kontrolünde bagaj kapağı bir türlü açılmayınca, Hazal Kaya araçtan inmek zorunda kaldı. Bir süre bagajı açmaya uğraşan oyuncu, sonunda bunu başardı, kontrolün tamamlanmasının ardından araç park alanına yöneldi.

Önce alışveriş sonra sinema

Çift, kısa bir alışveriş turunun ardından arkadaşlarıyla sinemaya gireceklerini söyledi.


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