Magazin Hazal Kaya Instagram'dan paylaştı

Hazal Kaya Instagram'dan paylaştı

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Hazal Kaya Instagram'dan paylaştı

Geçen yıl Şubat ayında oyuncu ve yönetmen Ali Atay ile dünyaevine giren ve Oğlu Fikret Ali’yi Kasım 2019'da kucağına alan Hazal Kaya setlere geri dönüyor.

28 Mayıs 2020, Perşembe 19:36 Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Hazal Kaya, Aslı Kızmaz'ın 'Benden Ne Olur' kitabının beyazperdeye aktarılacağı sinema filmi ile setlere dönüyor. Filmin yapımcılığını üstlenen Medyapım'dan yapılan açıklamada, "Aslı T. Kızmaz' ın yazdığı 'Benden Ne Olur' kitabı film oluyor. Başrolünde Hazal Kaya' nın oynayacağı filmimizin yakın zamanda sete çıkması planlanıyor" denildi.

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, Instagram hesabından Aslı Kızmaz ile paylaştığı fotoğrafla yeni projesini duyurdu. Kaya, paylaşımında;

"Fotoğrafta görmüş olduğunuz iki kadın aylardır şu fotoğrafı paylaşıp, şu açıklamayı yapmak için deliriyo, günah 💕Aslı kitabı bi okusana dediğinden itibaren Sertab’ı ben oynicam diyordum. Üstüne hamile kaldım, başkası oynicak diye hasetlenirken film ertelendi...(gözüm kalır, benimle iyi geçinin) Neyse sonuç olarak SERTAB BENİM ARKADAŞLAR BEN OYNİCAM NASI KUTLİCAMIZI BİLEMİYORUZ ŞU AN 💃🏻💃🏻💃🏻BENDEN NE OLUR YAKINDA SETTE ❤️ (caps lock off)" ifadelerini kullandı.

https://www.instagram.com/p/CAu8A3jB-HF/?utm_source=ig_web_copy_link


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