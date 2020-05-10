Hazal Kaya, oğlu ile ilk paylaşımını yaptı

Ünlü oyuncu Hazal Kaya oğluyla fotoğrafını paylaştı ve Anneler Günü'nü kutladı. Hazal Kaya Instagram hesabından şu mesajı yayınladı:

"Anca yetiştik anneler gününe, malum bebek bakımı zor 😂 Bugün benim bir insan yavrusuna annelik yaparken kutladığım ilk anneler günüm, pek güzelmiş böylesi de.💕Herhangi bir canlıya karşılıksız bir sevgiyle emek veren, doyuran, büyüten bütün kadınların anneler gününü kutlarım."







