11.05.2020
00 00 00
Daha fazlası için
RAMAZAN SAYFASI
Magazin Hazal Kaya, oğlu ile ilk paylaşımını yaptı

Hazal Kaya, oğlu ile ilk paylaşımını yaptı

Magazin

Hazal Kaya, oğlu ile ilk paylaşımını yaptı

Ünlü oyuncu Ali Atay ve Hazal Kaya 6 yıllık birlikteliklerini nikahla taçlandırmışlardı. Ünlü oyuncuların bebekleri Fikret Ali'yi kasım ayında kucağına alan Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali ile ilk fotoğrafını paylaştı.

10 Mayıs 2020, Pazar 19:13 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ünlü oyuncu Hazal Kaya oğluyla fotoğrafını paylaştı ve Anneler Günü'nü kutladı. Hazal Kaya Instagram hesabından şu mesajı yayınladı:

"Anca yetiştik anneler gününe, malum bebek bakımı zor 😂 Bugün benim bir insan yavrusuna annelik yaparken kutladığım ilk anneler günüm, pek güzelmiş böylesi de.💕Herhangi bir canlıya karşılıksız bir sevgiyle emek veren, doyuran, büyüten bütün kadınların anneler gününü kutlarım."


İlgili Haberler
Hazal Kaya'dan Ali Atay'a kutlama mesajı: Nice senelerimiz olsunHazal Kaya: Hemen bir çocuk daha yapabilirim


Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Elif Demirtaş Bilir
Selin Ciğerci’ye sapık şoku
Elif Demirtaş Bilir
Filiz Özkol
11 Mayıs 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Yasemin Candemir
Corona virüsün öğrettikleri
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Survivor 2020 gönüllüler takımında yarışan Makbule Karabudak corona virüse yakalandı