Hazal Kaya, oğlu ile ilk paylaşımını yaptı
Ünlü oyuncu Ali Atay ve Hazal Kaya 6 yıllık birlikteliklerini nikahla taçlandırmışlardı. Ünlü oyuncuların bebekleri Fikret Ali'yi kasım ayında kucağına alan Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali ile ilk fotoğrafını paylaştı.
10 Mayıs 2020, Pazar 19:13 Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Hazal Kaya oğluyla fotoğrafını paylaştı ve Anneler Günü'nü kutladı. Hazal Kaya Instagram hesabından şu mesajı yayınladı:
"Anca yetiştik anneler gününe, malum bebek bakımı zor 😂 Bugün benim bir insan yavrusuna annelik yaparken kutladığım ilk anneler günüm, pek güzelmiş böylesi de.💕Herhangi bir canlıya karşılıksız bir sevgiyle emek veren, doyuran, büyüten bütün kadınların anneler gününü kutlarım."