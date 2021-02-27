Hazal Kaya sesiyle programa damga vurdu

Hazal Kaya, Exxen'de Zeynep Bastık'ın programına konuk oldu. Rap müzik aşığı olduğunu söyleyen oyuncu, "Gençliğimde metalciydim. Bir yandan da hep rap dinlerdim ama söylemekten utanırdım. Eminem'in bütün şarkılarını halen ezbere biliyorum. Deli gibi rap dinliyordum" dedi.

‘Mor ve Ötesi’nin “Araf” şarkısını seslendiren oyuncu, sesiyle de ilgi odağı oldu.



