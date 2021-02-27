Hazal Kaya sesiyle programa damga vurdu
Hazal Kaya, Zeynep Bastık’ın, Exxen’deki programına sesiyle damga vurdu. ‘Mor ve Ötesi’nin “Araf” şarkısını kimi popçudan daha iyi yorumladı!
27 Şubat 2021, Cumartesi 21:59 Son Güncelleme:
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Hazal Kaya, Exxen'de Zeynep Bastık'ın programına konuk oldu. Rap müzik aşığı olduğunu söyleyen oyuncu, "Gençliğimde metalciydim. Bir yandan da hep rap dinlerdim ama söylemekten utanırdım. Eminem'in bütün şarkılarını halen ezbere biliyorum. Deli gibi rap dinliyordum" dedi.
‘Mor ve Ötesi’nin “Araf” şarkısını seslendiren oyuncu, sesiyle de ilgi odağı oldu.
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