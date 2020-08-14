Hazal Kaya setlere oğluyla birlikte döndü
Benden Ne Olur filminin çekimlerine başlandı. Setlere geri dönen Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali’yi de yanında götürdü.
14 Ağustos 2020, Cuma 21:09 Son Güncelleme:
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Hazal Kaya, Onur Tuna ve Enis Arıkan ile başrolleri paylaşacağı Benden Ne Olur filminin çekimlerine başlandı.
Uzun bir aradan sonra sete dönen Hazal Kaya, çekim için hazırlıklar yapılırken Instagram hesabından oğlu Fikret Ali’nin kucağında olduğu bir fotoğraf paylaştı.
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