Anne olmak için gün sayan Hazal Kaya, eşi Ali Atay ile birlikte çekildiği pozunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Oyuncunun paylaşımı takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

'AÇIKLAMAKTAN ÇOK MUTLULUK DUYUYORUM'

Oyuncu hamile olduğunu açıklarken, "Açıklamaktan çok mutluluk duyuyorum ki; evet hamileyim. Bebeğimiz tam 11 haftalık oldu. İlk 2 ay bebek için hassas zamanlar olduğu için hak verirsiniz ki paylaşmak istemedik. Son kontrolümüz çok iyi geçti ve sevinçle mutluluğumuzu paylaşmak istedik" ifadelerini kullanmıştı.