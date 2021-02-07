Magazin Hazal Kaya'dan Ali Atay'a: İyi ki evlendik

Hazal Kaya'dan Ali Atay'a: İyi ki evlendik

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Hazal Kaya'dan Ali Atay'a: İyi ki evlendik

Oyuncu Hazal Kaya, kendisi gibi oyuncu olan eşi Ali Atay ile evliliklerinin ikinci yılını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

07 Şubat 2021, Pazar 13:15 Son Güncelleme:
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2019'da oyuncu Ali Atay’la nikah masasına oturan ve aynı sene kasım ayında da oğlu Fikret Ali'yi kucağına alan Hazal Kaya, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

30 yaşındaki Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eşi ile evliliklerinin ikinci yıl dönümünü kutladı.

'Fotoğraf çekmeyi unutacağımız keyifte nice anılarımıza sevgilim!'

Birlikte çekilen karelerini paylaşan ünlü oyuncu, gönderisine, "İlk tatilimizde çekmeyi akıl ettiğimiz nadir fotoğraflardan biri, en sevdiğimiz... Fotoğraf çekmeyi unutacağımız keyifte nice anılarımıza sevgilim! Sana çok aşığım. İyi ki evlendik" notunu düştü.

Geçtiğimiz kasım ayında oğlu Fikret Ali'nin birinci yaş gününü kutlayan Hazal Kaya, partiden kareleri "İyi ki doğdun kalbim" notuyla paylaşmıştı.

Babasına benzerliğiyle sık sık gündeme gelen Fikret Ali'nin fotoğraflarına beğeni ve yorum yağmıştı. Fikret Ali'nin pastasının üzerinde yazan 'Patron bebek' yazısı dikkatlerden kaçmamıştı.

Kaya, oğlunun yüzünü ilk kez gösterdiği dönemde Kaya, "Babasının kopyası" şeklinde yorumlar almıştı.

Güzel oyuncu da konuyla ilgili "Babasına çok aşıktım. Babasına benzeyecek tabii ki, kime benzeyecek? Bu arkadaşa ölüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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